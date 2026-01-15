Видео: сибиряк за рулем фуры снес несколько человек на переходе

В Новосибирске на видео попало, как фура снесла несколько пешеходов

В Новосибирске водитель фуры влетел в несколько человек на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал Act-54 Black.

«Водитель фуры сбил сразу несколько человек на пешеходном переходе, проехав на запрещающий сигнал светофора на улице Первомайской. Момент ДТП записал видеорегистратор из встречного автомобиля», — говорится в публикации.

На кадрах видно, как фура сбивает людей, которые переходят дорогу. От удара пешеходы падают на проезжую часть. По данным канала, в результате произошедшего пострадала женщина, она не смогла встать и осталась лежать на дороге, остальные пешеходы поднялись самостоятельно.

До этого в Москве на МКАД столкнулись пять автомобилей. Авария произошла утром 15 января. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько поврежденных машины, детали которых в момент столкновения разлетелись по дороге. По словам автора видео, ДТП произошло у него на глазах: в аварию попали пять машин.

Ранее бомж напал на пожилого таксиста и, угрожая расправой, ограбил.