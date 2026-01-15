Размер шрифта
Туск отверг слова Трампа о Зеленском

Премьер Польши Туск отверг слова Трампа о Зеленском и посоветовал давить на РФ
Jonathan Ernst/Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети Х не согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский затягивает урегулирование конфликта с Россией.

По его словам, «это Россия отвергла мирный план, подготовленный США, а не Владимир Зеленский». Он утверждает, что якобы ответом Москвы стали удары по территории Украины.

«Вот почему единственным решением является усиление давления на Россию. И вы все это знаете», — написал Туск.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции Киева. По его мнению, президент России Владимир Путин готов завершить конфликт. Журналисты поинтересовались у американского лидера, из-за чего усилия США пока не позволили урегулировать украинский конфликт. Он ответил, что из-за Владимира Зеленского.

При этом агентство Bloomberg писало, что высказывание Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский мешает урегулированию конфликта, может встревожить лидеров стран Европы.

Ранее спецпредставитель Путина поддержал слова Трампа об урегулировании на Украине.
 
