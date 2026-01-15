Размер шрифта
Общество

Появились кадры с места взрыва в здании МВД в Коми

Опубликовано видео с места взрыва в здании МВД в Сыктывкаре 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27628525_rnd_5",
    "video_id": "record::fcaed880-c885-458f-89df-83085d1a66b5"
}

Появилось видео с места взрыва в здании МВД в Сыктывкаре, республика Коми. Его публикует местный Telegram-канал «Коми — это Ж».

На кадрах видно, что из здания идет дым.

«Кажется, кому-то плохо на месте пожара», — говорится в посте.

О взрыве в здании МВД в Сыктывкаре сообщил Telegram-канал SHOT в четверг, 15 января. По информации Telegram-канала, взрыв произошел в центре профессиональной подготовки Министерства внутренних дел РФ. Как утверждается, в здании шли строительные работы.

По данным пресс-службы республиканского МЧС, чрезвычайное происшествие произошло на улице Менделеева. На место выехали 56 спасателей, привлечены 16 единиц техники. Есть пострадавшие, их количество не уточняется, следует из сообщения ведомства.

Ранее горящий мужчина выскочил из гаража и рухнул в сугроб в Москве.
 
