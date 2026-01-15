Появились кадры с места взрыва в здании МВД в Коми

Опубликовано видео с места взрыва в здании МВД в Сыктывкаре

Появилось видео с места взрыва в здании МВД в Сыктывкаре, республика Коми. Его публикует местный Telegram-канал «Коми — это Ж».

На кадрах видно, что из здания идет дым.

«Кажется, кому-то плохо на месте пожара», — говорится в посте.

О взрыве в здании МВД в Сыктывкаре сообщил Telegram-канал SHOT в четверг, 15 января. По информации Telegram-канала, взрыв произошел в центре профессиональной подготовки Министерства внутренних дел РФ. Как утверждается, в здании шли строительные работы.

По данным пресс-службы республиканского МЧС, чрезвычайное происшествие произошло на улице Менделеева. На место выехали 56 спасателей, привлечены 16 единиц техники. Есть пострадавшие, их количество не уточняется, следует из сообщения ведомства.

