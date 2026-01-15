Размер шрифта
Британец снимал видео, хвастаясь награбленным, и был арестован

Daily Mail: полиция в Англии поймала грабителя благодаря его видео
Dr David Sing/Shutterstock/FOTODOM

Полиция Великобритании заявила, что видеозаписи, сделанные одним из участников преступной группы, стали ключевым доказательством, позволившим раскрыть серию краж со взломом и ликвидировать организованную банду, специализировавшуюся на угонах дорогих автомобилей, пишет Daily Mail.

По данным полиции, 22-летний Хамза Гафур из Брэдфорда регулярно снимал себя на видео, демонстрируя подготовку к преступлениям, поездки за рулем угнанных автомобилей и крупные суммы наличных. Эти материалы впоследствии были изъяты и использованы следствием.

Гафур стал одним из шести человек, арестованных по делу о серии организованных краж со взломом, совершенных в период с сентября по ноябрь 2023 года. Преступления были направлены преимущественно на автомобили премиум-класса и совершались после выезда группы из Брэдфорда в районы Восточного Ланкашира.

Следствие установило, что угнанные автомобили часто перемещались в составе конвоев на высокой скорости. В ряде случаев транспортные средства попадали в аварии. В одном из эпизодов, произошедшем 11 сентября 2023 года в городе Колн, был угнан Volkswagen Tiguan стоимостью около £35 тысяч. Позднее автомобиль был брошен после полицейской погони, а его аудиосистема стоимостью £2500 демонтирована.

При обыске жилья Гафура полиция обнаружила сумку бренда Louis Vuitton, в которой находились наркотики, а также фотографии угнанных автомобилей на его мобильном телефоне.

Суд приговорил участников группы в общей сложности к 15 годам лишения свободы. Сам Гафур получил шесть лет тюремного заключения. Остальные фигуранты дела получили сроки от 12 месяцев до почти четырех лет, в зависимости от роли в преступлениях и возраста.

Ранее трое детей посмотрели уроки вождения на YouTube и угнали машину.

