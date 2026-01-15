Пора начать выпивать: глава евродипломатии оценила ситуацию в мире

Глава евродипломатии Кая Каллас назвала ситуацию в мире поводом для того, чтобы начать выпивать. По данным Poitico, так она пошутила на заседании конференции лидеров фракций Европарламента, когда депутаты желали друг другу счастливого Нового года. Каллас не первый европейский политик, который делает подобные заявления. Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони отмечала, что 2026 год будет «еще хуже» 2025-го. Почему в Европе царят такие настроения — в материале «Газеты.Ru».

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что текущие мировые события могут быть «подходящим моментом», чтобы начать выпивать. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на два источника.

По данным издания, подобный шуточный комментарий со стороны Каллас прозвучал на заседании конференции лидеров фракций Европарламента. Это произошло после того, как депутаты пожелали друг другу счастливого Нового года, при этом отметив, что из-за событий в мире год «не такой уж счастливый».

Два собеседника Politico, которые присутствовали на заседании, сообщили, что

глава евродипломатии затем сказала, что сама не употребляет алкоголь, однако в связи с ситуацией в мире, возможно, пора начать это делать.

Как отметила газета, в последнее время геополитика стала наиболее актуальной проблемой для европейского блока. На ситуацию в том числе повлияли заявления президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии и американская операция в Венесуэле, продолжающиеся конфликты на Украине и в секторе Газа, а также вспыхнувшие в конце 2025-го протесты в Иране.

Будет еще хуже

Кая Каллас не первая, кто делает такие заявление. Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони в рождественском обращении к сотрудникам своей канцелярии выразила мнение, что 2026 год будет хуже предыдущего.

«Мы — семья, мы боремся круглый год. Прошлый год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь — следующий год будет еще хуже. Поэтому я советую вам как следует отдохнуть во время этих праздников», — заявила Мелони (цитата по ANSA).

Европа оказалась на обочине

В конце 2025 года политический обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман отмечал, что Европа оказалась «на обочине» в решении геополитических вопросов.

«В начале своего срока в качестве главы Еврокомиссии [Урсула] фон дер Ляйен выразила стремление управлять «геополитической комиссией». Однако ЕС остается не у дел, даже когда войны идут прямо у европейских границ и напрямую затрагивают интересы континента», — подчеркнул журналист.

Причиной тому стали структурные, политические и даже психологические проблемы Евросоюза, которые лишили блок возможности быстрых и смелых действий. Рахман добавил, что Брюссель — это бюрократия, которая хороша в обеспечении процессов и исполнении законов. Однако она совершенно не способна «действовать быстро и безжалостно, как великие европейские державы прошлого или как США и Китай сегодня».

Позже уже испанская газета El Pais писала, что Европа рискует окончательно потерять свою роль в геополитике, так как не может противостоять президенту США Дональду Трампу. Сам глава Белого дома при этом называл Евросоюз «разлагающейся» группой стран, которой управляют слабые люди, зачастую не понимающие, что они делают.

Эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман в колонке для Politico также отмечал, что в начале 2026-го ЕС оказался «в осаде». По его словам, в этом году «неуклонное размывание норм, на которые привыкла полагаться Европа», будет только усугубляться.

«Внешнее давление со стороны России на Украину усиливается, Китай подрывает промышленную базу ЕС, а США угрозами аннексировать территорию союзника по НАТО подрывают правила ЕС, которые кажутся все более устаревшими в прагматичном и менее склонном к сотрудничеству мире», — заявил эксперт.