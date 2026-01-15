Президент США Дональд Трамп высказал здравую мысль о том, что урегулированию конфликта на Украине мешает ее лидер Владимир Зеленский. Об этом «Ленте.ру» заявил сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Парламентарий напомнил, что американский лидер и ранее был недоволен темпом переговоров по Украине, и высказывался об этом, когда Зеленский приезжал в Вашингтон.

«Он и раньше говорил, что не нужно переводить стрелки на Россию, когда в срыве переговоров виноват Зеленский. Будем надеяться, что предстоящий приезд посланников Трампа в Москву и их встреча с нашим большим руководством сыграют большую роль в судьбе этого конфликта», — сказал он.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции Киева. По его мнению, президент России Владимир Путин готов завершить конфликт.

Журналисты поинтересовались у американского лидера, из-за чего усилия США пока не позволили урегулировать украинский конфликт. Он ответил, что из-за Владимира Зеленского.

Ранее в США оценили слова Трампа о роли Зеленского в мирном урегулировании.