Суд установил запрет определенных действий главе реанимации роддома в Новокузнецке

Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий исполняющему обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома в Новокузнецке Алексею Эмиху. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

«Избрать в отношении Эмиха Алексея Тимуровича меру пресечения в виде запрета определенных действий. Из-под стражи освободить», — заявила судья.

До этого глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что специальная комиссия займется оценкой работы службы родовспоможения и проведет разбор всех несчастных случаев в роддоме №1 в Новокузнецке.

За новогодние праздники в новокузнецком роддоме погибли девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной гибели детей заражение менингококком. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. СК уже возбудил уголовное дело, а главврача учреждения отстранили от работы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывшая пациентка рассказала, как роженицы убегали из роддома в Новокузнецке всей палатой.