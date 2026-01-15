Мерц призвал немцев больше работать на фоне критической ситуации в экономике

Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне критической ситуации в экономике заявил, что немцы должны больше работать. Его слова приводит Bild.

«С балансом между работой и личной жизнью, а также четырехдневной рабочей неделей наша экономика не сможет развиваться дальше», — заявил он.

В качестве примера он привел жителей Швейцарии. По его словам, жители соседней страны работают примерно на 200 часов в год больше, чем немцы. Он заявил, что не видит объективных причин, почему в Германии не должно быть так же.

До этого журнал Spiegel опубликовал письмо канцлера, в котором Мерц утверждал, что ситуация в немецкой экономике достигла критической точки. Он отметил успехи в миграционной политике, но обратил на сложности с экономикой страны.

В свою очередь министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе заявляла, что экономика Германии находится в уязвимом положении.

Ранее в Германии признали серьезную ситуацию в экономике страны.