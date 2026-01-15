У матери одного из погибших в роддоме Новокузнецка младенцев была 19-я беременность

ТАСС: у роженицы из Новокузнецка, чей ребенок не выжил, была 19-я беременность

Одна из женщин, новорожденного ребенка которой не смогли спасти в роддоме Новокузнецка, была беременна в 19-й раз. Об этом сообщила адвокат и. о. заведующего отделением роддома Алексея Эмиха во время судебного заседания об избрании ему меры пресечения, пишет ТАСС.

Защитница врача отметила, что у младенцев, которых не удалось спасти, были серьезные патологии и вирусные инфекции. Один из детей был недоношен и имел крайне низкий вес, уточнила она.

«У одной из рожениц 19-я беременность по счету, то есть достаточно большое количество беременностей, что также осложняет заболевание», — добавила адвокат во время судебного заседания.

По данным Следственного комитета России по Кемеровской области, в период новогодних праздников в роддоме Новокузнецка не выжили девять младенцев. В региональном Минздраве уточнили, что у всех новорожденных, которых не удалось спасти, обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной заражение менингококком. После случившегося было возбуждено уголовное дело. Федеральные и региональные ведомства начали масштабные проверки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

