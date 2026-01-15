Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

У матери одного из погибших в роддоме Новокузнецка младенцев была 19-я беременность

ТАСС: у роженицы из Новокузнецка, чей ребенок не выжил, была 19-я беременность
Светлана Шереметьева-Шерстнёва/РИА Новости

Одна из женщин, новорожденного ребенка которой не смогли спасти в роддоме Новокузнецка, была беременна в 19-й раз. Об этом сообщила адвокат и. о. заведующего отделением роддома Алексея Эмиха во время судебного заседания об избрании ему меры пресечения, пишет ТАСС.

Защитница врача отметила, что у младенцев, которых не удалось спасти, были серьезные патологии и вирусные инфекции. Один из детей был недоношен и имел крайне низкий вес, уточнила она.

«У одной из рожениц 19-я беременность по счету, то есть достаточно большое количество беременностей, что также осложняет заболевание», — добавила адвокат во время судебного заседания.

По данным Следственного комитета России по Кемеровской области, в период новогодних праздников в роддоме Новокузнецка не выжили девять младенцев. В региональном Минздраве уточнили, что у всех новорожденных, которых не удалось спасти, обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной заражение менингококком. После случившегося было возбуждено уголовное дело. Федеральные и региональные ведомства начали масштабные проверки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывшая пациентка рассказала, как убегали из роддома в Новокузнецке всей палатой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27628375_rnd_5",
    "video_id": "record::aae3a2b9-ac82-4c13-8036-1fbbbb4bdced"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+