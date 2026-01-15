Размер шрифта
Компания Ericsson объявила о сокращении штата в Швеции

Ericsson сократит 1,6 тыс. рабочих мест в Швеции
Шведская телекоммуникационная компания Ericsson объявила на своем сайте, что сократит штат в Швеции на 1,6 тыс. человек в рамках мер, направленных на обеспечение конкурентоспособности.

«Компания Ericsson направила уведомление в Шведскую государственную службу занятости. В Швеции это может затронуть около 1600 рабочих мест. Компания начала переговоры с соответствующими шведскими профсоюзами», — говорится в пресс-релизе.

Предлагаемое сокращение штата является частью глобальных инициатив по улучшению финансового положения при сохранении инвестиций, имеющих решающее значение для технологического лидерства Ericsson и реализации стратегии по созданию высокопроизводительных программируемых сетей, обеспечивающих дифференцированные услуги и новые возможности монетизации, отметили в компании.

Инициативы по повышению операционной эффективности будут продолжены во всей группе, добавили в Ericsson.

В марте 2025 года Роспатент передал бренд Ericsson российской компании. Этот случай стал первым, когда суд отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей страну после начала российско-украинского конфликта.

Ранее россиянам рассказали, как понять, что их скоро сократят.

