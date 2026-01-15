Hyundai окончательно утратил возможность вернуть свой завод в России

Концерн Hyundai Motor Company принял решение не выкупать свои российские активы, выяснила «Газета.Ru». Принадлежавшая корейцам с 2008 года производственная площадка окончательно перешла в собственность российской структуры ООО «АГР». По самым скромным подсчетам, корейский концерн потерял не менее полумиллиарда долларов — именно столько Hyundai инвестировал в строительство и локализацию производства в России.

Бывший российский завод концерна Hyundai Motor Company (с 2024 года — «Автозавод АГР») окончательно останется в собственности российского автомобильного холдинга ООО «АГР». Об этом «Газете.Ru» рассказал источник близкий к российскому холдингу, отметив, что на этой площадке текущий владелец планирует наладить еще более масштабное производство, нежели сейчас. Это подтвердил со ссылкой на свою информацию экс-глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

«Да, [активы Hyundai] остаются за АГР»,

— сказал в беседе с «Газетой.Ru» Мосеев.

В российском представительстве корейского концерна «Хендэ Мотор СНГ», а также в компании «АГР» вопросы «Газеты.Ru» об обратном выкупе активов оставили без ответов. Не прокомментировали вероятность сделки по выкупу завода корейской стороной и в Министерстве промышленности и торговли РФ.

В декабре 2025 года агентство Reuters со ссылкой на головной офис Hyundai Motor Company сообщало, что окончательное решение по вопросу обратного выкупа активов в России еще не принято. В то же время неназванный источник в Сеуле заявил журналистам агентства, что возвращение корейских активов в России в нынешних условиях невозможно из-за продолжающейся специальной военной операции на Украине.

Как появился дедлайн

В январе 2024 года компания «Арт-Финанс» (позже переименованная в «Автозавод АГР», входит в ООО «АГР») приобрела ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» — юрлицо, отвечавшего за сборку автомобилей Hyundai в России. В периметр сделки вошли два автозавода под Санкт-Петербургом: головной в Каменке, и дополнительно — законсервированное экс-предприятие GM в Шушарах. Сумма контракта составила символические 140 тыс. вон (около 10 тыс. рублей), однако в договоре отдельно была прописана возможность обратного выкупа предприятия в течение двух лет .

Этот срок истекает 31 января 2026 года.

Сразу после оформления договора экс-завод Hyundai возобновил работу, остановившуюся в марте 2022 году из-за санкций. Компания АГР наладила выпуск корейских автомобилей под брендом Solaris. В частности под этой маркой сейчас собираются все те же модели Hyundai и Kia, которые ранее выпускало предприятие.

Потеряли полмиллиарда долларов

В 2007 году Hyundai Motor Company для импорта и дистрибуции своих автомобилей открыла представительство «Хендэ Мотор СНГ». К середине следующего года благоприятная рыночная ситуация позволила вдвое нарастить продажи корейских машин, так что бренд прочно обосновался среди самых продаваемых.

В 2008 году началось строительство завода, для которого был выбран участок площадью 200 гектаров под Санкт-Петербургом в промзоне Каменка, старт производства был дан двумя годами позже. По разным оценкам, суммарные инвестиции Hyundai в сборочный завод, а также в соседние предприятия-сателлиты составили около $500 млн.

Что отошло к АГР "пакетом" вместе с заводом Hyundai Учитывая ограниченность собственных мощностей, в 2020 году концерн Hyundai Motor выкупил сборочный завод General Motors под Санкт-Петербургом, в Шушарах. Его производственные мощности составляют 108 тыс. автомобилей в год. Старт производства машин на этой площадке был назначен на 2023 год, и бывший владелец даже успел начать модернизацию линии. В сентябре 2021 года открылся моторный завод, принадлежащий машиностроительной компании Hyundai WIA (входит в концерн Hyundai Motor). Здесь наладили выпуск бензиновых двигателей 1.6 серии Gamma для автомобилей Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio — тех, что производил на тот момент «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Также предполагалось начать сборку двухлитровых моторов семейства Nu.

Мощности завода, по данным Hyundai, составляют до 230 тыс. автомобилей в год. Производственные процессы на предприятии включают сборочный, окрасочный, сварочный и штамповочные цеха. В частности, на площадке есть довольно редкие для сборочных автозаводов России четыре штамповочных пресса с усилием от 800 до 2300 тонн .

Помимо собственных вложений корейский автогигант «привел» в Россию обширный пул своих поставщиков. К ним относятся автокомпонентные площадки компаний Hysco (поставки стального проката), Mobis (пластиковые комплектующие), Daewon (кресла), а также компании Donghee, Doowon, NVH, Yura, Han Il Tube, суммарно вложившие 280 млн долларов. На момент запуска производства уровень локализации бестселлера марки — седана Solaris — превышал 50%.

С ростом спроса головное предприятие постоянно модернизировалось. По итогам рекордного для предприятия 2019 года с конвейера завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» сошло 245 тыс. автомобилей. На 2022 год был установлен план на уровне 240 тыс. при формальной максимальной мощности в 230 тыс.

Не было шансов

Пока Южная Корея живет в режиме санкций по отношению к России, никакого производства здесь официально быть не может, убежден партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«То, что корейцы отказались выкупать активы, с одной стороны, очень жаль, а с другой — понятно, что они просто не могли этого сделать физически», — отметил Моржаретто в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам собеседника,

компания «АГР» сейчас активно ищет «партнеров из восточной страны» для загрузки своих мощностей.

Автоэксперт Олег Мосеев выразил мнение, что этим партнерством станет расширение сотрудничества с группой Chery. При этом главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил, что нынешний рынок не требует наращивания выпуска новых машин.

«Если у нас было бы больше заводов такого масштаба, было бы хорошо, но для этого еще нужна соответствующая емкость рынка. Все недавно перезапущенные заводы в таком объеме не нужны — столько автомобилей просто не продать», — резюмировал эксперт.