«Открыли замки и спустились по березе». Как осужденные за терроризм друзья сбежали из СИЗО на Урале

В Екатеринбурге суд начал рассматривать дело двух заключенных, сбежавших из следственного изолятора. Одного из мужчин силовики задержали через неделю после побега, другого — через две. Теперь к их сроку за терроризм добавится еще один. Кроме того, ФСИН потребовала от уральцев 700 тысяч рублей в качестве компенсации за усилия, потраченные на их поиски. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Планировали обмануть заказчика»

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга после новогодних праздников вернулся к рассмотрению дела в отношении 25-летнего Ивана Корюкова и 24-летнего Александра Черепанова (внесены в реестр террористов и экстремистов) за побег из изолятора.

Первое заседание состоялось 16 декабря, однако на него не пришел потерпевший — владелец дачного участка, на котором скрывались заключенные, и слушание отложили. Гособвинитель успел лишь изложить суть дела — уральцев судят за побег и кражу с незаконным проникновением в жилище.

В этот раз, 15 января, в ходе заседания удалось допросить потерпевшего и ознакомиться с материалами дела. Следующее слушание состоится 28 января в 11:00 по местному времени (9:00 мск), рассказали корреспонденту «Газеты.Ru» в суде.

Фигуранты — давние приятели. Черепанов родом из города Нижние Серги, Корюков — из Кировграда, последние годы оба жили в Екатеринбурге, часто собирались вместе играть в футбол. Изначально за решетку они попали в мае 2023 года за попытку поджечь военкомат.

По версии следствия, товарищи действовали в интересах Легиона «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в РФ). Задание получили через группу в мессенджере. Заказчик требовал видеоотчет поджога, после чего обещал перевести 40 тысяч рублей.

Как уверяли подсудимые, исполнять поручение они не планировали — хотели обмануть куратора и получить деньги. Их задержали на месте преступления с пятилитровой канистрой бензина.

В октябре 2024 года Центральный окружной военный суд признал друзей виновными в покушении на террористический акт. Черепанову назначили семь лет колонии, а Корюкову — девять лет и шесть месяцев.

Уральцы обжаловали приговор, однако апелляционная и кассационная инстанции оставили решение в силе. Вплоть до сентября 2025 года молодые люди находились в изоляторе, дожидаясь этапирования в колонию.

По словам адвоката Корюкова Натальи Некрасовой, в СИЗО осужденные испытывали психологическую нагрузку, так как ожидание апелляции на приговор затянулось больше чем на год. Это подтолкнуло их к решению организовать побег.

«Не встретили ни одного сотрудника»

По версии следствия, подготовку к побегу заключенные начали еще в августе. Черепанов нашел на территории учреждения несколько кусков проволоки и изготовил отмычку. С ее помощью 1 сентября 2025 года около 2:40 он вскрыл дверь камеры через форточку для подачи еды — по какой-то причине она была открыта.

Отсюда заключенные вышли в прогулочный корпус, подогнули черепицу, вылезли на крышу и спустились по березе с помощью простыней и одеял. На всю «спецоперацию» у них ушло восемь минут.

На суде гособвинитель утверждал, что «по пути они успели вывести из строя замок и отвернуть камеру видеонаблюдения». Правда, уже на следующий день после побега в сети появились кадры, предположительно с камер наблюдения изолятора. На них видно, как заключенные выходят из коридора прогулочной зоны учреждения.

«Они открыли все замки в СИЗО, спустились по березе около главного входа ГУФСИН, не встретив на своем пути ни одного сотрудника», — рассказывала адвокат Наталья Некрасова.

Пропажу двух зеков работники учреждения обнаружили только утром во время обхода , местных силовиков тут же подняли по тревоге, в отделения полиции передали ориентировки на беглецов.

Почти сразу же стало известно, что в региональном управлении СК возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников колонии. Детали в ведомстве раскрывать отказались, однако, по одной из версий, дело не только в том, что сотрудники не уследили за осужденными — вместо отмычки у них могли быть ключи от камеры.

По словам источника «Газеты.Ru» во ФСИН, причина, по которой такая ситуация вообще стала возможна — пренебрежение правилами со стороны сотрудников и проблема с кадрами.

«История простейшая, парни либо заранее напихали в кормушку всякой фигни, бумажки там, чтобы она не захлопнулась, либо, что еще хуже, просто попросили сотрудников оставить ее на проветривание, а те такие: «Да без проблем, парни». После этого им было достаточно из шконки выковырить проволоку, загнуть ее буквой «б», вытянуть руку и поковыряться в замке. Если дверь, как положено, не была закрыта на два оборота — а это правило написано возле каждого замка — то открыть ее — дело минуты», — говорит собеседник издания.

Вопросы, как задержанные оказались в одной камере, а ни один из сотрудников во время дежурства не следил за мониторами, остаются открытыми.

В главном управлении ФСИН первое время молчали, и лишь спустя двое суток официально признали побег. За информацию о местонахождении Ивана Корюкова и Александра Черепанова пообещали вознаграждение.

«Не дай бог, повесился»

В розыске беглецов участвовало 270 сотрудников органов внутренних дел областного, городского и районного уровней. Их искали в городе, на кладбище, по ближайшим садам и дачам.

Недалеко от СНТ «Хрустальный», в 15 километрах от СИЗО, силовики обнаружили палатку и вещи — предположительно, там могли ночевать преступники. Дачников и садоводов предупредили, что беглецы представляют опасность и попросили быть бдительными, сообщая о незнакомцах в полицию.

Как выяснилось впоследствии, Корюков и Черепанов скрывались в пустующих домах соседних поселков — Медного и СНТ «Визовец-5». Некоторое жители находили на своих участках следы обуви и отмечали, что в основном незваных гостей интересовали лишь бытовые удобства.

«[Они] аккуратно у веранды стекло убрали (вчера обратно вставили), зашли в дом, помылись в бане, покушали, за собой посуду помыли, собрали еду, переоделись. Ничего не попортили, кроме того, что отрезали провода у датчиков [движения]», — рассказала хозяйка одного из домов.

У соседа женщины, по версии следствия, осужденные забрали одежду. «Когда они находились в СНТ «Визовец-5», то украли из частного дома черные брюки, несколько пар кроссовок, футболку, бейсболку, две куртки, зарядник, шорты, музыкальную колонку, плед, рюкзак, толстовку, женскую ветровку, сумку и две пары очков. Ущерб составил свыше семи тысяч рублей», — говорится в материалах дела.

Выйти на след беглецов не удавалось целую неделю. Лишь 8 сентября около часа ночи сотрудники свердловского ГУФСИН вместе с коллегами из ФСБ и МВД задержали Александра Черепанова — примерно в 14 км от изолятора.

Как отметили в правоохранительных органах, сопротивления молодой человек не оказал и стал сотрудничать со следствием. По просьбе силовиков, он записал к товарищу обращение: «Рысь, братан, сдавайся, дальше бегать смысла уже нет. Все будет хорошо». Следующую неделю правоохранители транслировали эту запись через громкоговоритель, разъезжая по деревне у Екатеринбурга.

Сами жители удивлялись, почему беглеца уже столько дней караулят именно у них. «Почему-то они думают, что больше никуда не может уйти. Но ему нереально неделю где-то тут сидеть. Ну, наверное, ушел куда-то или, не дай бог, повесился», — рассуждала владелица одного из дачных участков.

После 12 дней безуспешных поисков второго преступника начальник СИЗО №1 Алексей Киселев ушел на пенсию, а еще 10 человек получили «Предупреждение о неполном служебном соответствии».

Потратились на поиски

Вечером 15 сентября Ивана Корюкова поймали в Екатеринбурге. Где именно — во ФСИН не уточнили.

За групповой побег осужденным грозит до пяти лет лишения свободы. Итоговое наказание им назначат по совокупности приговоров — к сроку по этому делу будет полностью или частично присоединен срок по основному приговору за терроризм.

Черепанов признал вину полностью, а Корюков — только по статье о побеге.

В октябре 2025 года стало известно, что ФСИН также подала иск к беглецам с требованием компенсировать их затраты на поиски.