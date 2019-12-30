Охлобыстин извинился перед проститутками после высказываний о Водонаевой

Актер Иван Охлобыстин попросил прощение у проституток после критики в адрес телеведущей Алены Водонаевой, которая призвала россиянок «не рожать рабов». Об этом артист написал на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее Водонаева написала в соцсетях, что презирает семьи, которые «живут в нищете» и растят несколько детей. По мнению телеведущей, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди. Она выступила против запрета абортов и посоветовала своим подписчицам не заводить ребенка, «исходя из одного только желания».

В ответ на данные заявления Охлобыстин назвал Водонаеву «еще одной проституткой, посоветовавшей «не рожать этому государству рабов». Он предложил телеканалам ввести ценз на должность ведущих, чтобы оградить аудиторию от «дам с пониженной социальной ответственностью».

29 декабря в соцсетях актера появилась новая запись.

«Нет, не проститутка. Простите меня, проститутки. У вас по нужде, а у них от жира», — написал он.

Водонаева, в свою очередь, сравнила Охлобыстина действия с поступками «настоящего быдла» и сказала, что актер прибегнул к грубым словам, так как не мог привести аргументы в защиту своей позиции.

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