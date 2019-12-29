Продюсер «Ласкового мая» назвал «проституткой» Андрея Малахова

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин резко высказался в адрес телеведущего Андрея Малахова после обвинений в адрес Разина, прозвучавших в эфире телепередачи «Привет, Андрей», передает РИА «Новости».

Так, в эфире экс-участник группы «Ласковый май» Юрий Шатунов сказал, что Разин якобы мешает ему гастролировать, при этом сам под фонограмму исполняет хиты его голосом. Певец также заявил, что продюсер шантажом добился положения крестного его ребенка, однако много лет не видел крестника.

«Как был Малахов проституткой, так он ей и остается. И собрал проституток», — ответил на это Разин.

Он предупредил Малахова о приобретении врага номер один в его лице. Разин также сказал, что никогда не простит этого телеведущему.

Продюсер утверждает, что все обвинения в его адрес были ложными.

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