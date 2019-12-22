Шнуров пошутил над оскорбившим Гагарину участником «Голоса»

Один из наставников на телевизионном проекте «Голос», музыкант Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником шоу Арсением Курчаниным, действия которого оскорбили наставницу Полину Гагарину. Шуточное видео Курчанин опубликовал на своей странице в Instagram.

На видео Сергей Шнуров объясняет подопечному, почему его не оставили в проекте.

«Ты понимаешь, почему тебя не оставили? Я же тебе говорил, сыпь ей на голову», — говорит Шнуров, после чего высыпает семечки на голову Курчанина.

Ранее одна из наставников проекта Полина Гагарина заявила, что ее оскорбило выступление Курчанина, во время которого молодой исполнитель высыпал семечки на стол Гагариной.

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