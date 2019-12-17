Драпеко не понравилось попадание «Дылды» в шорт-лист «Оскара»

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала включение картины российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм».

По словам Драпеко, она расстроилась, узнав об успехе картины о жизни в послевоенном Ленинграде. «Мне фильм не понравился. Но у премии «Оскар» свои пристрастия, как и у других фестивалей», — сказала Драпеко.

Также в шорт-листе оказался международный документальный проект российского режиссера Виктора Косаковского «Акварель», в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» на победу претендует анимационная картина российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса».

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