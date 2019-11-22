Максим Фадеев пожаловался на проблемы со слухом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/479/12164479/RIAN_2733623.HR-pic905-895x505-70914.jpg">

Продюсер Максим Фадеев в документальном фильме «Я вас не слышу» признался, что с 38 лет страдал проблемами со слухом из-за профессиональной травмы.

По словам Фадеева, сильный свист в ушах никогда его не покидает. «У меня была сильная слуховая травма, и я оглох полностью. Отключился нерв. Лишившись слуха, я понял, что я лишился жизни», — цитирует Фадеева «Вокруг ТВ».

После травмы артист ушел со сцены и вернулся к пению благодаря отцу — отец попросил об этом продюсера, умирая. Слух ему вернул китайский доктор, лечивший Бориса Ельцина. «Когда он провел первую экзекуцию иголочками, у меня аж пальцы заворачивались от боли. И я уже ни во что не верил, потому что что только не делали, ничего не помогало. Но вдруг, еду я в машине, и у меня какой-то свист в ушах появился. Я просто офигел», — вспоминает Фадеев. Сейчас он слышит, но в студии работает в берушах.

Максиму Фадееву 51 год, работал с Линдой, артистами «Фабрики звезд», Глюкозой. Недавно распустил свой продюсерский центр MALFA.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Адвокат боится за жизнь Максима Фадеева

— Ургант посмеялся над расформированием продюсерского центра Фадеева

— Серябкина подтвердила разрыв контракта с Фадеевым