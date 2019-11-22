Максим Фадеев пожаловался на проблемы со слухом
Продюсер Максим Фадеев в документальном фильме «Я вас не слышу» признался, что с 38 лет страдал проблемами со слухом из-за профессиональной травмы.
По словам Фадеева, сильный свист в ушах никогда его не покидает. «У меня была сильная слуховая травма, и я оглох полностью. Отключился нерв. Лишившись слуха, я понял, что я лишился жизни», — цитирует Фадеева «Вокруг ТВ».
После травмы артист ушел со сцены и вернулся к пению благодаря отцу — отец попросил об этом продюсера, умирая. Слух ему вернул китайский доктор, лечивший Бориса Ельцина. «Когда он провел первую экзекуцию иголочками, у меня аж пальцы заворачивались от боли. И я уже ни во что не верил, потому что что только не делали, ничего не помогало. Но вдруг, еду я в машине, и у меня какой-то свист в ушах появился. Я просто офигел», — вспоминает Фадеев. Сейчас он слышит, но в студии работает в берушах.
Максиму Фадееву 51 год, работал с Линдой, артистами «Фабрики звезд», Глюкозой. Недавно распустил свой продюсерский центр MALFA.
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