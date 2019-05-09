Сталлоне представит новый про Рэмбо в Каннах
Американский актер Сильвестр Сталлоне намерен приехать на 72-ой Каннский кинофестиваль, чтобы представить фильм «Рэмбо V: Последняя кровь». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что съемки очередного фильма про ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо закончились несколько месяцев назад. Сталлоне собирается поучаствовать в специальном показе картины 24 мая.
«На экраны актер вернется ближайшей осенью: Сильвестр Сталлоне вновь сыграет роль Джона Рэмбо», — рассказали организаторы фестиваля.
Ранее сообщалось, что Сталлоне переснимет корейский гангстерский боевик