Сталлоне представит новый про Рэмбо в Каннах

Американский актер Сильвестр Сталлоне намерен приехать на 72-ой Каннский кинофестиваль, чтобы представить фильм «Рэмбо V: Последняя кровь». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что съемки очередного фильма про ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо закончились несколько месяцев назад. Сталлоне собирается поучаствовать в специальном показе картины 24 мая.

«На экраны актер вернется ближайшей осенью: Сильвестр Сталлоне вновь сыграет роль Джона Рэмбо», — рассказали организаторы фестиваля.

Ранее сообщалось, что Сталлоне переснимет корейский гангстерский боевик