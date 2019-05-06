Юрий Быков раскритиковал 3 серию 8 сезона «Игры престолов»

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Режиссер Юрий Быков в фейсбуке прокомментировал выход третьей серии последнего сезона сериала «Игра престолов».

«Получилось рвано, рыхло и местами просто плохо. Не могу смирится с тем, что силы, герои и общая важность события для фабулы - не были придуманы и продуманны создателями достаточно оригинально», — написал Быков.

По его словам, одной из проблем третьей серии является «темнота».

Он также добавил, что освещение во время сцены сражения героев сериала является «эстетическим дном дозволенного в художественном кино».

Ранее сообщалось, что в сеть слили 4 серию 8 сезона «Игры престолов».