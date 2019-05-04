Пригожин охарактеризовал шоу-бизнес РФ после победы дочки Алсу на «Голосе»

Продюсер Иосиф Пригожин охарактеризовал одним словом шоу-бизнес после победы дочери Алсу в «Голосе». Об этом он рассказал «Говорит Москве».

По мнению, Пригожина шоу-бизнес «уже разрозненный».

«У кого кто глубже лижет, у того и дорога. Принципы все равно должны быть человеческие. Нам нужно научиться уважать друг друга», — отметил Пригожин.

Он добавил, что хорошо относится к певице Алсу.

«А что сделала Алсу, что сделал ее ребенок? Что такую травлю устроили?», — заключил Пригожин.

Ранее сообщалось, что дочь Алсу и Ержан Максим вступили в переписку на фоне скандала с «Голосом».