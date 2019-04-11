Сериал о романе сына президента США и принца Уэльсского снимет Amazon

Amazon снимет сериал по роману Кейси Маккуистон «Красный, белый и королевский синий», который рассказывает об отношениях сына президента США и принца Уэльсского. Об этом сообщает Deadline.

По данным портала, производством сериала займется студия Berlanti Productions.

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Как отмечается, роман Маккуистон повествует о романтических отношениях представителей двух держав.

При этом над адаптацией произведения также будет работать Тед Малавер.

Ранее сообщалось, что появился первый трейлер криминальной драмы Amazon.