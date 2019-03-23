Юлии Началовой предлагали ампутацию, но она отказалась

Врачи предлагали певице Юлии Началовой ампутацию, пока она была в сознании, передает «Московский комсомолец».

Об этом рассказала пиар-директор певицы Анна Исаева.

По ее словам, Юлия почувствовала дискомфорт от травмы ноги, после чего к ней вызвали врача, который сразу предложил госпитализацию. Началова очень не любила все, что связано с больницами, поэтому отказалась.

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8 марта певица упала в обморок, после чего уже легла в больницу. Исаева подтвердила, что врачи предлагали Юлии, пока она еще была в сознании, ампутировать палец, но певица отказалась.

«Я думаю, что было бы, если бы ей удалили часть ноги. Это, возможно, было бы роковой ошибкой, еще большей. Она не смогла бы это пережить», — отметила Исаева.

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