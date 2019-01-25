«Чуть не довели до инфаркта»: Соловьев напугал украинского политолога «повесточкой»

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Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в своем твиттере видео, в котором человек в форме полицейского вручает «повесточку» в суд украинскому политологу Вячеславу Ковтуну.

В первой части опубликованного видео идет фрагмент телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», в которой Ковтун называет российского министра энергетики Александра Новака «предателем». Ведущий в свою очередь заявляет, что за такие слова Новак может подать на Ковтуна в суд. Соловьев резюмирует, что «Ковтун сядет за клевету», если это произойдет.

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Вторая часть видео показывает эпизод из гримерки, где одетый в полицейскую форму человек вручает Ковтуну «повесточку». Политолог быстро понял, что это розыгрыш и пообещал хранить фальшивый документ «у сердца».

«Чуть не довели Ковтуна до инфаркта. Разыграли, но и реальный иск может ему прилететь», — говорится в подписи Соловьева к посту.

В декабре прошлого года сообщалось, что телеведущий швырнул стакан в польского эксперта на программе Соловьева.