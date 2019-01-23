Эмин назвал выдвинутые ему обвинения США «фантастическими»

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Певец Эмин Агаларов заявил, что все выдвинутые ему обвинения со стороны США «из области фантастики», передает РИА «Новости».

Эмин утверждает, что ему нечего скрывать. Он, по его словам, даже готов смириться, если его посадят в камеру, где он «много лет будет давать показания».

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«Я не нарушил никаких границ, законов, и в принципе [это] даже смешно. Все, что обсуждается, и все, что предъявляется, — из области фантастики», — поделился Агаларов.

Кроме того, певец отметил, что вернет своим американским поклонникам деньги за купленные билеты, если не сможет перенести гастроли на другие даты.

Ранее сообщалось, что Эмин рассказал, что не поедет на гастроли в США из-за «российского дела».