Кустурица рассказал о разговоре с Путиным

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Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица рассказал о разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Режиссер поделился с российским лидером своим мнением о событиях в регионе, в том числе о ситуации в Республике Сербской.

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«Я поделился с президентом Путиным идеей независимой объединенной Сербии, насколько это возможно. Но больше всего я акцентировал внимание на ситуации в Республике Сербской, где местное население подвергается давлению со стороны политиков и не всегда свободно может выстраивать отношения с Россией, что, на мой взгляд, необходимо делать», — сказал Кустурица.

Он добавил, что для него была важна возможность рассказать президенту России о своей культурной деятельности, которая направлена на развитие отношений Москвы и Белграда.

Ранее сообщалось, что Путин и сербский президент Александар Вучич посетили храм Святого Саввы.