Трамп оценил развитие событий на Украине

В настоящее время на Украине наблюдается очень хорошее развитие событий. Об этом ТАСС заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о переговорах в Абу-Даби.

«Мы смотрим на некоторые очень хорошие вещи по Украине и России», — сказал глава Белого дома.

Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. На встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения.

Как заявили в Кремле, продолжение трехсторонних контактов России, США и Украины по урегулированию конфликта запланировано на следующую неделю. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на нынешней стадии переговоров «дружелюбие вряд ли возможно».

Ранее глава МИД Украины раскрыл детали переговоров с Россией.