В Польше задерживают назначение даты заседания по отводу судьи по делу археолога Бутягина

Окружной суд Варшавы задерживает назначение даты заседания по отводу судьи по делу археолога Александра Бутягина и назначении нового. Об этом сообщается в Telegram-канале «Адвокат для Александра Бутягина».

В публикации отмечается, что суд задерживает назначение судьи по неясным причинам.

«После решения по отводу будет назначена новая дата слушания по экстрадиции — либо с тем же судьей, либо с новым», — говорится в публикации.

До этого адвокат Адам Доманьский заявил, что защита Бутягина направила ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского.

Археолога Бутягина задержали в Варшаве по запросу Киева в декабре 2025 года. Украина считает незаконными археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми ученый руководит с 1999 года. Кроме того, Киев утверждает, что действия Бутягина и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия». В России арест Бутягина назвали политическим произволом и призвали россиян воздержаться от поездок в Польшу в связи с «оголтелостью» Варшавы.

Ранее МИД РФ выразил протест послу Польши в связи с задержанием археолога Бутягина.