Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Армия

В российском курортном городе объявили угрозу атаки беспилотников

В Анапе объявили угрозу атаки беспилотников
Таисия Лисковец/РИА Новости

В Анапе объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале городской мэрии.

Жителям, находящимся дома, рекомендовали укрыться в помещениях без окон и воздержаться от использования лифтов. Тем, кого сигнал тревоги застал на улице, посоветовали спуститься на цокольные этажи ближайших зданий, в подземные парковки или подвалы.

В мэрии также напомнили о запрете на съемку работы систем противовоздушной обороны (ПВО), а также деятельности специальных и оперативных служб.

Утром 27 января Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник средства ПВО уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над рядом регионов России. По данным ведомства, наибольшее число дронов — девять — было сбито над Курской областью. Еще пять беспилотников уничтожили над территорией Краснодарского края, три — над акваторией Азовского моря. По одному БПЛА перехватили над Орловской и Белгородской областями.

Ранее в Славянске-на-Кубани человек пострадал из-за атаки дронов на предприятия.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!