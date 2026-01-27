Комику Останину грозит реальный срок. Его дело началось с шутки про «скейтера без ног»

Стендап-комик Артемий Останин, проходящий по делу о разжигании ненависти к участникам СВО, на заседании Мещанского суда, март 2025 года

Гособвинение попросило приговорить комика Артемия Останина, пошутившего про «скейтера без ног», почти к шести годам лишения свободы. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих, разжигании ненависти и создании организованной преступной группы. Сам Останин вину не признает. На заседании он заявил, что его должны были освободить еще в ноябре, рассказал об обстоятельствах своего задержания и сделал предложение своей девушке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Гособвинение потребовало приговорить стендап-комика Артемия Останина, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, к 5 годам и 11 месяцам лишения свободы. Также прокурор попросила назначить ему штраф в размере 300 тыс. руб. Об этом сообщило РИА Новости.

Сам Останин вину не признал . Он отметил, что его должны были отпустить еще в ноябре 2025 года из-за нарушения его прав при продлении ареста. Однако, как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», зачитать ходатайство об этом ему не дали.

«Судья сделала обвиняемому несколько замечаний, однако тот не реагировал, и она удалила его из зала и объявила перерыв в судебном заседании», — передавало РИА Новости.

Рассказ о пытках и предложение

На суде Останин также рассказал об обстоятельствах своего задержания. По его словам, оно произошло в аэропорту Минска в ночь на 17 марта.

«Летел отмечать день рождения. Сотрудники таможни поздравили меня и сказали ожидать, потому что я нахожусь в каком-то розыске. Отвели в комнату, где продержали до 10 утра. Потом приехали три человека, которые по идее представители правоохранительных органов. Они повезли меня в Смоленск, по дороге мы заехали в лес, где меня избили дубинками, мешками с песком, били током », — сообщил комик.

По данным «Осторожно, новости», после рассказа о пытках судья прервала Останина и сказала, что «это не имеет отношения к обстоятельствам дела».

В качестве свидетеля на суде также выступила девушка комика Валерия Наумова — она рассказала об одном из выступлений Останина, после которого его обвинили в экстремизме. По словам Наумовой, этому предшествовал ее собственный монолог, в котором она рассказывала, как на нее мастурбировали. Затем на сцену позвали самого Останина. Девушка отвергла, что в шутках ее молодого человека про инвалида был экстремизм.

«После выступления [на заседании] Останин сделал Наумовой предложение. Судья Олеся Менделеева пыталась пресечь это и сказала Останину, что они не на свидании и нужно задавать вопросы только по существу дела. Тем не менее Наумова ответила согласием», — писал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Дело Артемия Останина

Артемия Останина арестовали 17 марта 2025 года. Его адвокат утверждал, что при задержании белорусские силовики сломали юмористу позвоночник и ребра. Кроме того, позже у него диагностировали пневмоторакс. Несмотря на это, суд отказал ему в домашнем аресте, после чего комика отправили в СИЗО.

Останина обвинили в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и разжигании ненависти (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ). По версии следствия, он 7 марта 2025 в развлекательном заведении в Москве выступил с юмористическим материалом, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, 15 марта он публично унизил людей с увечьями и утратившими трудоспособность. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.

Дело Останина передали в суд в конце декабря. 19 января в ходе первого заседания стало известно, что стендап-комику инкриминировали еще одну статью — создание организованной преступной группы.

«Преследуя цель побудить общественность к широкому обсуждению его деятельности, обвиняемый Останин сформировал преступный умысел на совершение публичных действий, отражающих явное неуважение к обществу путем оскорбления религиозных чувств верующих, для чего создал организованную преступную группу», — рассказала на суде прокурор.

На этом заседании также выступили потерпевшие по делу юмориста. Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», почти все они сообщили, что увидели выступление Останина в каналах православных активистов.

Одна из потерпевших рассказала, что публикации также содержали призывы писать на комика доносы, что она и сделала. Другая отметила, что ей стало плохо после просмотра ролика с выступлением Останина. Потерпевшая добавила, что юморист говорит «мерзопакостные вещи» и что его шутки «оскорбляют и мусульман, ведь Иса — и их пророк».