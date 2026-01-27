Размер шрифта
В США раскрыли детали переговорной позиции Москвы

Kyiv Independent: Россия смягчает свою позицию на переговорах в Абу-Даби
Uae Government/Reuters

В ходе переговоров делегация России занимает прагматичную позицию в отношении урегулирования конфликта на Украине в сравнении с официальной риторикой. Об этом пишет The Kyiv Independent со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников издания, переговорная группа рассматривает компромиссы по некоторым вопросам, чего не прослеживается в публичной «максималистской риторике» Москвы.

Один из них указал, что после визита представителей США в Москву в конце января помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что не стоит надеяться на скорое урегулирование конфликта без решения территориального вопроса. Это является частью стратегии в публичном пространстве, а не сути переговоров, уточнил источник.

«Я склонен игнорировать большинство публичных заявлений лидеров. Президент Путин недвусмысленно заявил, что хочет увидеть дипломатическое урегулирование. Мы хотим поверить ему на слово», — заявил собеседник издания.

Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. ТАСС сообщил, что на встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения.

Новый раунд переговоров пройдет, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, 1 февраля.

Ранее глава МИД Украины раскрыл детали переговоров с Россией.
 
