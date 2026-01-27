Размер шрифта
Максим Галкин стал новым секс-символом в соцсетях

Комик Максим Галкин сменил имидж и стал секс-символом интернета
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) покорил пользовательниц соцсетей после смены имиджа. На это обратила внимание блогерша Анастасия Скорлова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Как вам версия PRO MAX? Максим Александрович Галкин, извинитесь. У меня вся лента с самого утра в его фотках, не думала, что когда-то буду завидовать самой Алле Борисовне. Мое почтение», — отметила блогерша.

26 января Галкин продемонстрировал свою фигуру в облегающем термобелье. Многие пользовательницы заметили, что 49-летний артист очень похорошел и выглядел молодо на снимках. Они прозвали его новым секс-символом. По мнению поклонниц, юморист пошел в свою «прайм-эру» (сленг, означающий период наивысшего расцвета человека — «Газета.Ru»).

«Что ж вы делаете, Максим! Интернет уже после предыдущих фото взбудоражен от восторга, а тут новая порция! Прекрасен!» — заявила комментаторка.

Пугачева тоже отреагировала на публикацию и похвалила мужа.

«Молодец! Все, как я люблю!» — отметила народная артистка.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль. 16 сентября Минюст России внес Галкина в список иноагентов.

Ранее Галкина сравнили с Филиппом Киркоровым из-за нового имиджа с бородой.
 
