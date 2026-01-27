«Против всего искусственного»: комментатор «Матч ТВ» о лимите на легионеров в РПЛ

Комментатор Генич выступил против лимита на легионеров в РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич на YouTube-канале «Коммент.Шоу» высказался против лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я вообще категорический противник лимита. Искусственное внедрение игроков, не совсем готовых к уровню, к которому их искусственно подтягивают, не доведет до добра», — сказал Генич.

В ноябре стало известно о подписании министром спорта Михаилом Дегтяревым указа о введении нового лимита на легионеров в РПЛ до конца 2025 года.

Согласно документу, окончательные нормативы вступят в силу с сезона 2028/29, а до этого будет действовать переходный период. Как и анонсировалось ранее, в заявке команды на сезон сможет быть не более десяти иностранных футболистов, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь пять легионеров.

В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать десять легионеров в заявке и пять — на поле.

Ранее в московском «Динамо» ответили на вопрос о новом лимите на легионеров.