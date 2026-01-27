Размер шрифта
Зеленский подтвердил задачу для ВСУ убивать 50 тысяч российских военных в месяц

Зеленский подтвердил планы Украины убивать 50 тысяч российских военных в месяц
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что поставил ВСУ и новому министру обороны Михаилу Федорову вывести уровень потерь ВС РФ до 50 тысяч человек в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал издания Страна.ua.

«Когда речь идет о 50 тысячах российских потерь в месяц – это оптимальный уровень. Эта задача сложна, безусловно, но, тем не менее, это оптимальный уровень, чтобы в России начали взвешивать, что они делают и ради чего они воюют», — сказал Зеленский.

По его словам, обеспечить эти цифры – задача ВСУ. Президент Украины считает, что «это можно сделать», и в том числе используя БПЛА «всех типов».

До этого глава МО Украины Михаил Федоров назвал стратегической целью Киева уничтожение 50 тысяч российских военных в месяц. По его словам, такую задачу ему лично поставил украинский президент Владимир Зеленский. Федоров уточнил, что в прошлом месяце ВСУ якобы ликвидировали 35 тысяч бойцов армии РФ.

Ранее в Раде назвали «больной» стратегию нового главы МО по убийству 50 тыс. россиян.
 
