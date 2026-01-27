Очевидцы сообщили о взрыве на электроподстанции в Москве

Baza: в Москве на электроподстанции из-за короткого замыкания произошел взрыв

На северо-западе Москвы на электроподстанции из-за короткого замыкания произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Сейчас на 68-ой км МКАД в район улицы Василия Петушкова и Трикотажного проезда выехали спасательные службы», — говорится в сообщении.

Местные жители сообщали, что два дома на Дубравной улице остались без электричества, а на дороге по улице Барышиха погасли фонари.

В свою очередь Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал видео, на котором видно искрящиеся провода на подстанции. Там уточнили, что к месту инцидента выехали пожарные, а подачу электричества в дома восстановили.

Недавно производственное здание загорелось на улице Вокзальный проезд в городе Волжске республики Марий Эл. Пламя распространилось на площади около 1500 квадратных метров. Волжская межрайонная прокуратура поставила на контроль выяснение причин и обстоятельств случившегося.

Ранее в центре Москвы загорелся Синодальный дом.