Тяжелоатлетки Мухаметшины: «Олейник — очень добрый, но при этом невероятно опасный мужчина»

Тяжелоатлетки Альбина и Регина Мухаметшины, принимающие участие в проекте телеканала ТНТ «Титаны. Битва сезонов» рассказали о том, кого они были рады увидеть из предыдущих сезонов. В интервью «Газете.Ru» они отметили, в частности, бывшего бойца UFC Алексея Олейника.

«В этом сезоне собрались очень сильные участники. Из своего сезона мне особенно приятно было видеть Алексея Олейника — очень добрый, но при этом невероятно опасный мужчина. Также Даня Регбист — открытый и честный человек. Он говорит то, что думает, не пытаясь быть ни хорошим, ни плохим, всегда остается самим собой — я очень уважаю его за это. И, конечно, было приятно видеть Дмитрия, Александра Сергеевича и Оксану Яшанькиных. Я их очень уважаю. Они невероятно крутые спортсмены и люди», — сказала Регина.

Ее сестра порадовалась участию гимнастов Марии Пасеки и Эмина Гарибова.

«У нас с ними даже есть история: в комнате от предыдущих жильцов остались календари с их фотографиями. Мы даже представить не могли, что когда-нибудь будем стоять с ними на одной арене. Это буквально момент, когда мысли становятся реальностью — каждый день мы видели их фото и вдруг встречаемся лицом к лицу на «Титанах». Это очень круто!» — призналась Альбина Мухаметшина.

