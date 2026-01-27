Глава МИД Украины рассказал, какие два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения территориальных вопросов и принадлежности Запорожской АЭС. Об этом заявил министр иностранных дел республики Андрей Сибига в интервью «Европейской правде».

По его словам, Украина рассчитывает на подписание мирного плана из 20 пунктов при условии, что он будет согласован. Министр подчеркнул, что остаются «неувязки» по более чувствительным моментам. На уточняющий вопрос, идет ли речь о территориях и ЗАЭС, он ответил утвердительно.

«Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и обсуждать это. Впрочем, препятствием в мирном процессе продолжает оставаться Россия», — сказал Сибига.

До этого Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров с Трампом во Флориде 28 декабря были согласованы 90% пунктов мирного плана. Украинский лидер подчеркнул, что гарантии безопасности для Киева были и вовсе согласованы на все 100%. Однако сторонам не удалось договориться по таким ключевым пунктам договора, как территориальные уступки и будущее Донбасса. Также не удалось прийти к пониманию, кто будет контролировать Запорожскую атомную электростанцию.

