Рекомендации для школьных уроков о блокаде Ленинграда скорректируют

«Фонтанка»: в Петербрге пересмотрят формулировки в пособиях к урокам о блокаде
Алексей Даничев/РИА Новости

Власти намерены пересмотреть и скорректировать методические рекомендации для школьных уроков о блокаде Ленинграда, которые ранее вызвали критику. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на комитет по образованию Санкт-Петербурга.

Издание ознакомилось с содержанием методических материалов, в которых, в частности, рекомендуется педагогам избегать эмоциональных манипуляций, не навязывать детям и подросткам определенные чувства, не побуждать их к отождествлению себя с жителями и защитниками блокадного Ленинграда, а также избегать обобщающих формулировок вроде «все немцы — преступники» или «все блокадники — герои».

В комитете отметили, что педагоги и жители города обоснованно обратили внимание и резко отреагировали на крайне неудачные формулировки, допущенные авторами пособия.

Там также уточнили, что методические материалы были разработаны несколько лет назад в Академии постдипломного образования на основе сборника методических статей «Как говорить с детьми о блокаде и обороне Ленинграда», изданного Государственным музеем обороны и блокады Ленинграда.

Ранее стало известно, что учебники новейшей истории России завершат встречей Путина и Трампа на Аляске.
 
