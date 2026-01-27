Загитова рассказала, что для нее самое главное в жизни

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала в своих соцсетях, что считает семью самым главным в жизни.

«Конечно, семья — это главное. Раньше я думала наоборот: все, я буду работать, я буду бизнесвумен, вот это все. Но, естественно, без мужчины, без семьи никуда. Никуда без вас», — сказала Загитова.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Фигуристка вела шоу «Ледниковый период» в течение трех сезонов, ее соведущим был олимпийский чемпион Алексей Ягудин. При этом сама спортсменка в своих интервью признавалась, что провалила эту работу. Спортсменка вновь стала ведущей этого шоу в новом сезоне.

Ранее стало известно, когда откроется школа фигурного катания Загитовой.