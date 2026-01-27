Размер шрифта
Назван неожиданный фактор снижения риска инфаркта и инсульта

JAMA: лечение подагры может снижать риск инфаркта и инсульта
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Лечение подагры может снижать риск инфаркта и инсульта. К такому выводу пришли ученые из Ноттингемского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

Авторы изучили медицинские записи взрослых людей с подагрой и гиперурикемией. Подагра — это заболевание, при котором мочевая кислота накапливается в суставах в виде кристаллов, вызывая воспаление и сильные боли. Гиперурикемия — основная причина подагры, хотя не всегда переходит в нее. Иногда гиперурикемия протекает без тяжелого поражения суставов, но при постоянно высоком уровне мочевой кислоты без адекватной терапии риск подагры возрастает.

Ученые сравнили истории болезни у тех, кто получал уратснижающую терапию и достиг целевых значений мочевой кислоты, с пациентами, у которых этот показатель оставался повышенным. В первую очередь речь шла о приеме аллопуринола — одного из самых распространенных препаратов для лечения подагры.

Анализ показал, что у пациентов, которым удалось снизить уровень мочевой кислоты до рекомендованных значений, в течение пяти лет реже возникали серьезные сердечно-сосудистые события, включая инфаркт миокарда, инсульт и смерть от заболеваний сердца. Наиболее выраженный защитный эффект наблюдался у людей с изначально высоким сердечно-сосудистым риском. Одновременно у них сокращалась и частота приступов подагры.

Исследователи подчеркивают, что решающим фактором оказался не сам факт приема препаратов, а достижение конкретного биохимического результата.

Ранее ученые выяснили, что после инсульта мышцы «делятся» энергией с мозгом.
 
