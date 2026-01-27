Ученые впервые приблизились к разгадке природы темной энергии

Темная энергия остается одной из главных загадок современной космологии. Несмотря на десятилетия наблюдений и работы крупнейших телескопов, ученые до сих пор не знают, что именно заставляет Вселенную расширяться с ускорением. Новые подсказки дала международная программа Dark Energy Survey (DES), финальные результаты которой опубликованы на этой неделе. Об этом сообщает портал Northeastern Global News (NGN).

DES — это шестилетний проект, объединивший более 400 ученых со всего мира. В его рамках была проведена одна из самых глубоких и масштабных съемок неба: за 758 ночей исследователи собрали данные о 669 млн галактик, охватив примерно одну восьмую небесной сферы. Наблюдения велись с помощью камеры DECam, установленной на телескопе в Чили, созданной в Fermi National Accelerator Laboratory.

«Мы пока не получили окончательных ответов. Но у нас появились важные намеки и более четкое понимание, какие вопросы стоит задавать дальше», — рассказал Джонатан Блейзек, один из руководителей группы по моделированию и анализу данных DES.

Темная энергия была открыта в 1998 году, когда астрономы обнаружили, что примерно через 9 млрд лет после Большого взрыва расширение Вселенной начало ускоряться. Сегодня считается, что она составляет около 70% всей энергии и материи космоса, однако напрямую наблюдать ее невозможно.

Итоговые данные DES не опровергают существующие теории, но уточняют их. Наблюдения оказались согласованы как со стандартной моделью, в которой плотность темной энергии постоянна, так и с альтернативной гипотезой, допускающей ее эволюцию со временем. Главное достижение — существенное снижение неопределенностей и «отсев» части возможных сценариев.

Одним из ключевых результатов проекта стала подробная карта распределения материи во Вселенной. Для ее построения ученые использовали усовершенствованные методы анализа гравитационного линзирования — эффекта, при котором массивные галактики искривляют свет далеких объектов. Это позволяет восстановить распределение всей массы, включая невидимую.

Опыт DES уже используется в новых миссиях. Его «наследниками» станут обсерватория Веры С. Рубин, а также космические проекты Euclid и Nancy Grace Roman Space Telescope.

По словам Блейзака, завершение Dark Energy Survey — это «передача эстафеты» следующему поколению астрономов и начало нового этапа в изучении темной энергии и устройства Вселенной.

