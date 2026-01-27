Размер шрифта
Российская чемпионка мира: обидно, что стала популярной из-за вызывающего фото с украинками

Чемпионка мира Устинова: обидно, что стала популярной из-за фото с украинками
ustinova.ksyusha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Россиянка Ксения Устинова, которая в декабре прошлого года завоевала золото чемпионата мира по пилонному спорту, заявила, что ей обидно от того, что она стала популярной не из-за победы, а из-за фотографии с украинскими спортсменками на пьедестале, передает Sport24.

«Я очень люблю свою страну. Хочется показывать, от куда такие сильные спортсмены. Мне очень обидно, что появилась популярность не из-за того, что я там выиграла, а из-за того, что вышло такое вызывающее фото», — сказала Устинова.

Во время церемонии награждения украинские спортсменки, которые выиграли серебро и бронзу, развернули флаги своей страны. Устинова не могла развернуть флаг России из-за того, что россиянки участвовали в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее украинцы отказались пожимать руки игрокам из России на чемпионате Европы по футзалу.
 
