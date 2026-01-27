Мир стал ближе к катастрофе: Часы Судного дня обновили рекорд — 85 секунд до полуночи

Часы Судного дня перевели на 4 секунды вперед, на них 85 секунд до полуночи

Часы Судного дня 27 января перевели еще ближе к полуночи — до этого они показывали 89 секунд до условного конца человечества, но теперь рекорд обновлен — 85 секунд. По мнению группы экспертов, это означает огромные риски глобальных угроз оружия массового поражения. Что такое Часы Судного дня, кто и когда их придумал, что они показывают сейчас — в материале «Газеты.Ru».

О готовящемся переводе Часов Судного дня сообщил американский журнал «Бюллетень ученых-атомщиков». Новое значение объявили 27 января в 10 часов утра (18:00 мск) на пресс-конференции редакции журнала. С мероприятия велась прямая трансляция.

23:58:35 показывают Часы Судного дня с 27 января 2026 года

Причинами решения о переводе стрелок были названы агрессивное поведение ядерных держав — России, Китая и США, ослабление контроля над ядерным вооружением, конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.

Ученые также выразили обеспокоенность по поводу интеграции искусственного интеллекта в системы вооружений, а также по поводу роли ИИ в распространении дезинформации. Они также отметили сохраняющиеся проблемы, связанные с изменением климата. Упомянули и непредсказуемое поведение Дональда Трампа на посту президента США, а также нестабильность в Венесуэле и растущую угрозу вокруг Гренландии из-за действий его администрации. Эти факторы, а также многие другие, по мнению экспертов, повышают риск глобальной катастрофы.

Ежегодно новое время устанавливают на часах именно в конце января. В прошлый раз это произошло 28 января 2025 года: тогда стрелка стала показывать 89 секунд до полуночи. Это значение было самым близким к 00:00 за всю историю проекта, пока «исторический максимум» не обновили. Часы показывают, как команда аналитиков оценивает риски глобальных угроз, связанных с оружием массового поражения.

Кто придумал Часы Судного дня и что они означают

В 1945 году известные ученые Альберт Эйнштейн, Роберт Оппенгеймер и ряд других научных деятелей Чикагского университета создали свою организацию и журнал под названием «Бюллетень ученых-атомщиков». Поводом стали атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Так как ученые занимались разработкой ядерного оружия в рамках проекта «Манхэттен», то в журнале они старались предупредить общество о мировых угрозах, связанных с оружием массового поражения. Кроме того, их беспокоили усилия СССР и США в гонке ядерных вооружений.

Альберт Эйнштейн и Роберт Оппенгеймер imago stock&people/Global Look Press

Соучредителем и главным редактором издания выступил американский физик российского происхождения Евгений (Юджин) Рабинович. В разные годы в журнале публиковались такие известные ученые, как Макс Борн, Роберт Оппенгеймер, Бертран Рассел.

С тех пор «Бюллетень ученых-атомщиков» начал отслеживать угрозы человечеству и рассказывал о них на страницах журнала. Уже через два года после выхода в свет первого номера, в 1947 году, редакция учредила проект «Часы Судного дня». Это доска, на которой изображена последняя четверть циферблата. Черные стрелки на белом фоне указывают на время, которое осталось до полуночи. По задумке ученых, полночь означает апокалипсис, а обратный отсчет — степень угрозы .

Как появился символ «Часов Судного дня» При работе над июньским номером 1947 года соредактор Хайман Голдсмит попросил художницу Мартил Лангсдорф (супругу физика Александра Лангсдорфа, работавшего над Манхэттенским проектом) создать дизайн обложки «Бюллетеня ученых-атомщиков». Сначала художница планировала изобразить символ урана. Но ее внимание привлекли страстные споры ученых: они обсуждали последствия создания атомной бомбы и необходимость рассказать о них обществу. Тогда Лангсдорф нарисовала часы, вложив в изображение смысл нехватки времени, чтобы взять под контроль атомное оружие.

Кто устанавливает время на Часах Судного дня

Первой, кто установил стрелки на отметке 23:53, была Мартил Лангсдорф — художница, работавшая над обложкой журнала. Но решения о переводе часов изначально принимал редактор «Бюллетеня ученых-атомщиков» Евгений Рабинович. Он владел русским и английским языками, был одним из лидеров движения за разоружение. Благодаря своему авторитету Рабинович мог общаться с учеными и экспертами внутри научного мира и с членами правительств многих стран. Поэтому он определял, где должна находиться стрелка часов.

Евгений Рабинович Wikimedia Commons

В 1973 году Евгений Рабинович умер. Ответственность за перевод часов перешла к редакционной коллегии. Совместным решением она устанавливала время в зависимости от развития глобальных конфликтов до 2008 года. Затем этим стал заниматься Совет по науке и безопасности, в составе которого были ученые и эксперты, демонстрировавшие глубокие знания в области ядерных технологий.

Совет собирался дважды в год для обсуждения мировых событий. Причем к решению вопроса о переводе стрелки привлекали не только членов Совета, но и спонсоров журнала. Если это считали необходимым, значение часов изменяли.

С 2015 года традиция приобрела характер ежегодной. Но в некоторые годы стрелки часов оставляли в прежнем положении.

В 2026 году в список экспертов вошли:

Мария Ресса — соучредитель и генеральный директор филиппинского новостного издания Rappler, профессор Колумбийского университета и лауреат Нобелевской премии мира 2021 года.

— соучредитель и генеральный директор филиппинского новостного издания Rappler, профессор Колумбийского университета и лауреат Нобелевской премии мира 2021 года. Александра Белл — президент и генеральный директор «Бюллетеня ученых-атомщиков».

— президент и генеральный директор «Бюллетеня ученых-атомщиков». Даниэль Хольц — философ, физик, профессор Чикагского университета, Института Энрико Ферми и Института космологической физики Кавли.

— философ, физик, профессор Чикагского университета, Института Энрико Ферми и Института космологической физики Кавли. Стив Феттер — философ, профессор государственной политики и бывший декан Мэрилендского университета, научный сотрудник Американского физического общества, член Комитета Национальной академии наук по международной безопасности и контролю над вооружениями.

— философ, профессор государственной политики и бывший декан Мэрилендского университета, научный сотрудник Американского физического общества, член Комитета Национальной академии наук по международной безопасности и контролю над вооружениями. Инес Фунг — ученый-климатолог, почетный профессор Калифорнийского университета в Беркли. Член Национальной академии наук и Американского философского общества.

— ученый-климатолог, почетный профессор Калифорнийского университета в Беркли. Член Национальной академии наук и Американского философского общества. Аша М. Джордж — исполнительный директор Двухпартийной комиссии по биозащите Атлантического совета.

— исполнительный директор Двухпартийной комиссии по биозащите Атлантического совета. Джон Б. Вольфсталь — директор по глобальным рискам Федерации американских ученых.

Являются ли Часы Судного дня средством запугивания? Ученые, работающие над проектом, считают, что нет. По их мнению, авторы «Бюллетеня ученых-атомщиков» обращают внимание на те или иные проблемы лишь в целях обеспечения выживания человеческого вида. Редакция журнала отмечает: если читателям кажется, что ученые-авторы критикуют нынешнюю политику, то это происходишь лишь потому, что эта политика увеличивает вероятность самоуничтожения. Авторы особо подчеркивают, что редакция отводила назад стрелку часов почти так же часто, как и вперед, независимо от того, какая партия была у власти в США.

Члены «Бюллетеня ученых-атомщиков» во время перевода стрелок часов Судного дня в Вашингтоне, 25 января 2019 года Leah Millis/Reuters

Как менялось время на Часах Судного дня

Первое изменение на Часах Судного дня случилось уже в 1949 году, с тех пор значения менялись 26 раз. После того, как Советский Союз успешно испытал первую атомную бомбу, Евгений Рабинович переставил время с 23:53 на 23:57. До «полуночи» оставалось три минуты.

В 1953 году время на часах сократилось: Часы Судного дня показали две минуты до полуночи. Эксперты пришли к такому мнению после того, как СССР и США с разницей в девять месяцев испытали свои термоядерные бомбы. В следующий раз значение изменили в 1960 году в большую сторону: Часы Судного дня снова стали показывать 23:53 благодаря осознанию мировым сообществом реальных угроз ядерной войны.

Почему Часы Судного дня не изменили значение во время Карибского кризиса? В Карибский кризис многие эксперты были уверены: мир находится в паре шагов от ядерной войны. Но кризис разрешился в течение 13 дней, в октябре 1962 года. Так как Часы Судного дня меняли значение в январе, то и ученые не сочли нужным изменить показатели. Поэтому с 1960-го по январь 1963 года часы показывали время 23:53.

В дальнейшем время меняли, ориентируясь на глобальные события, например:

1963 год — 23:48. Подписание СССР и США договора о запрещении испытаний ядерного оружия.

1968 год — 23:53. Усиление вовлеченности США в конфликт во Вьетнаме, а также испытания Франции и Китая в первой половине 1960-х, начало войн на Ближнем Востоке и в Индии.

1969 год — 23:50. Ратификация Сенатом США договора о нераспространении ядерного оружия.

1972 год — 23:48. Подписание договора ОСВ-1 СССР и США и ограничения ПРО.

1974 год — 23:51. Испытание ядерной бомбы Индией, ухудшение отношений между СССР и США.

1980 год — 23:53. Распространение национальных войн и терактов.

1981 год — 23:56. Эскалация гонки вооружений, войны в Афганистане и Южной Африке.

1984 год — 23:57. Последующая эскалация гонки вооружений, действия Рональда Рейгана по обострению конфликта.

1988 год — 23:54. Подписание СССР и США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 году.

1990 год — 23:50. Падение Берлинской стены и завершение Холодной войны.

СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических вооружений. Тогда редакция журнала установила стрелку часов на. До сих пор это самое «дальнее время» от апокалипсиса.

В 1995 году Часы Судного дня показали 23:46 из-за массовой эмиграции под названием «Утечка мозгов» из стран бывшего СССР. В 1998 году время было изменено на 23:51 из-за испытаний ядерного оружия Индией и Пакистаном. А в 2002 году значение вновь составило 23:53 на фоне отказа США от подписанного ранее договора об ограничении ПРО.

Лауреат Нобелевской премии по физике Леон Ледерман во время перевода стрелок часов Судного дня в Чикагском университете, 27 февраля 2002 года Tim Boyle/Getty Images

В 2007 году, установив значение на 23:55, редакция журнала впервые сослалась на возможные последствия изменения климата, которые могут привести к катастрофе. До сих пор организация напоминает о важности этой глобальной проблемы.

В 2010 году часы установили на 23:54, в том числе из-за переговоров США с Россией по подписанию новой версии договора СНВ. С тех пор стрелки Часов Судного дня назад не переводили.

В 2012 году значение увеличилось до 23:55 из-за бездействия в области вопросов по изменению климата. Также ученые напомнили о недостаточной работе по сокращению ядерного оружия.

Следят ли в мире за Часами Судного дня За время своего существования проект широко распространился в массовой культуре. О ежегодном пересмотре даты пишут СМИ по всему миру, а сами Часы Судного дня не раз упоминались в кино, песнях и даже видеоиграх. Например, о них говорили в фильмах «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» и «Мир Юрского периода». Кроме того, эксперты журнала часто дают комментарии мировым изданиям и выступают с лекциями в самых престижных университетах.

В 2015 году Часы Судного дня показали 23:57. Так ученые отметили запуск программ модернизации вооружений ядерной триады России и США. А еще среди причин они упомянули начавшийся спор между Россией и Украиной.

С этого времени часы решили переводить ежегодно. Иногда стрелки остаются на том же месте, как в 2016 году. А с 2017 года Часы Судного дня начали показывать и секунды. В последующие годы значения изменялись:

2017 год — 23:57:30. Заявления президента США Дональда Трампа о ядерном оружии, а также рост националистических настроений.

2018 год — 23:58. Опасность ядерных испытаний Северной Кореей, а также проблема изменения климата.

2020 год — 23:58:20. Неспособность мировых лидеров противостоять угрозам ядерной войны, усиление напряженности в отношениях между США и Ираном, отсутствие прогресса по вопросу разоружения КНДР.

2023 год — 23:58:30. Специальная военная операция России на Украине, испытания баллистических ракет КНДР.

Reuters

Предсказывают ли Часы Судного дня будущее? Эксперты Совета по науке и безопасности подчеркивают, что часы не являются инструментом прогнозирования. Члены Совета изучают произошедшие события и тенденции, анализируют статистику, а также исследуют поведение лидеров стран и граждан по снижению ядерной опасности. Сама редакция «Бюллетеня ученых-атомщиков» сравнивает себя с врачом, который ставит диагноз. Время на Часах Судного дня — это итог тому, что может произойти, если правительства не будут принимать меры по уменьшению числа глобальных угроз.

В 2025 году Часы Судного дня установили на значении 23:58:31, до полуночи оставалось 89 секунд. Эксперты объяснили решение опасениями по поводу ситуации на Украине и возможной трансформации конфликта на Ближнем Востоке в войну. Кроме того, по мнению Совета по науке и безопасности, на это повлияло использование ИИ в системах прицеливания боевой техники на Украине и Ближнем Востоке. Эксперты предупредили о потере контроля над распространением ядерного оружия и росте выбросов парниковых газов.

На данный момент в 2026 году зафиксировано самое близкое к полуночи положение стрелок Часов Судного дня за всю их историю.