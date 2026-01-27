На что способен сверхпрочный и тонкий HUAWEI Mate X7 с флагманской камерой

Складные смартфоны уже перестали быть чем-то необычным, но некоторые пользователи даже не догадываются, насколько этот сегмент шагнул вперед за последнее время. Один из ярких примеров – HUAWEI Mate X7 со сверхтонким корпусом, а также усиленной конструкцией и системой камер, которая не уступает по уровню монолитным смартфонам. «Газета.Ru» протестировала устройство в тяжелых зимних условиях, чтобы выяснить, чем эта раскладушка отличается от аналогов.

Дизайн

HUAWEI Mate X7 в первую очередь обращает на себя внимание габаритами: для складного форм-фактора это по-настоящему тонкое решение. Смартфон весит всего 235 г. при толщине в 9,5 мм в сложенном состоянии и 4,5 мм в разложенном. Это важный момент в повседневной эксплуатации: устройство воспринимается как «обычный» смартфон, а не «толстый» и неудобный гаджет.

Благодаря скругленным граням, его легко держать даже людям с небольшими руками. Кроме того, новинка от HUAWEI может еще похвастаться оригинальным и премиальным дизайном, особенно выразительным в красном исполнении с золотистыми вставками.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Передовой поворотный механизм Mate X7 прошел комплексное улучшение: ключевые элементы крепления изготовлены из ультрапрочной стали 3.0 с прочностью до 2350 МПа. Сразу пять инновационных дугообразных креплений обеспечивают стабильность механизма, благодаря чему смартфон не болтается, а процесс складывания и раскладывания остается плавным даже при интенсивном использовании.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Многие пользователи боятся даже попробовать смартфоны такого формата, представляя их ненадежными и считая, что они легко сломаются под дождем или в метель. На практике все далеко не так, — по крайней мере, в случае с HUAWEI Mate X7, который тестировался зимой, в том числе в снежную метель.

Средняя рамка смартфона является основной несущей и защитной частью конструкции. В устройство внедрили инновационную конструкцию с ультрапрочной алюминиевой рамкой и батарейным отсеком из супералюминия второго поколения. Обещают, что по сравнению с предыдущим поколением ударопрочность увеличилась на 20%, а устойчивость к сгибанию возросла на впечатляющие 100%.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Внешний экран Mate X7 покрыт сверхпрочным стеклом Kunlun Glass 2-го поколения, в котором используется передовая технология нанообработки, что значительно повышает устойчивость к царапинам, износу и повреждениям при падении. Смартфон не боится пыли и воды, в том числе, кипятка и струй под высоким давлением благодаря сертификации по стандартам IP58 и IP59.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Экран

В HUAWEI Mate X7 сразу два экрана: внешний на 6,49 дюйма и внутренний, складной, диагональю 8 дюймов. В обоих случаях это яркие и плавные LTPO OLED-панели с адаптивной частотой обновления изображения от 1 до 120 Гц.

Ценность складного формата раскрывается в практичности. Большой экран будет полезен в задачах, где обычному смартфону «тесно». На внутреннем дисплее удобнее всего работать с таблицами и документами, читать, смотреть кино и многое другое. Например, часть этого обзора была написана в метро прямо со смартфона, который пригодился в работе «на ходу» там, где развернуть ноутбук было невозможно.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

С таким большим экраном можно открыть несколько приложений одновременно, чтобы, например, быстро проверить таблицу, сопоставить данные, открыть вложение, параллельно держать под рукой переписку и заметки. Эта логика пригодится и в повседневных сценариях: общение в мессенджерах можно вести параллельно с просмотром видео и, например, ведением заметок.

Кроме того, складной смартфон понравится любителям делать селфи, ведь он позволяет снимать фото и видео на основную камеру с отображением кадра на двух экранах. Таким образом, пользователь получает контент максимального качества и возможность выбрать идеальную позу и выражение лица, видя себя на экране.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Внешний экран пригодится для повседневных и быстрых задач: переписки, просмотра вертикальных видео и многого другого. К качеству обоих дисплеев HUAWEI Mate X7 вопросов нет.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Камеры

Система камер — один из ключевых аргументов в пользу выбора HUAWEI Mate X7, ведь в отличие от компромиссных складных смартфонов, этот предлагает флагманский уровень.

Основная камера представлена 1/1,28-дюймовым сенсором RYYB на 50 Мп с физической 10-ступенчатой диафрагмой f/1.49–4.0, которая помогает адаптироваться к разным условиям: от яркого дня до слабого освещения. Кроме того, камера получила самую тонкую стеклянную линзу 0,4 мм и первую в отрасли линзу с четырьмя срезами. Такое решение позволило уменьшить размер модуля основной камеры на 23%.

Сзади также расположен 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим и 100-кратным цифровым приближениями и функцией телемакросъемки, что большая редкость даже в флагманах-моноблоках. Третья камера – ультраширокоугольная с разрешением 40 Мп. Также для каждого экрана предусмотрена 8-мегапиксельная селфи-камера.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Как итог, такой набор камер позволяет Mate X7 захватывать больше света и быть точнее по цветопередаче. За время тестирования новинка оставила только положительные впечатления: автоматический баланс белого на уровне пикселей отлично справляется с определением сцены, не допускает искажений оттенков при смешанном освещении, снимки выходят детализированными, контрастными и готовыми для публикации, несмотря на любые условия освещения. Камера справляется вне зависимости от сцены и условий: будь то концерты, неоновые ночные улицы, портреты на закате, меняющееся освещение. Всегда на выходе отличный снимок.

Отдельно хотелось бы отметить наличие телемакро, благодаря чему можно с приближением снимать мельчайшие частицы с фокусировкой в нескольких сантиметрах. Это отличное решение, например, для съемки цветов, жучков, текстуры меха, кожи, глаз и всего, на что хватит воображения. Такое решение пригодилось бы многим флагманам, — в том числе даже самым дорогим моделям iPhone.

Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

В плане видеосъемки HUAWEI Mate X7 тоже не подкачал: все модули снимают до 4K при 60 кадрах в секунду, переключение между объективами максимально плавное и быстрое, стабилизация отрабатывает отлично, а также есть возможность съемки в формате HDR Vivid с высоким динамическим диапазоном. Последнее пригодится, например, на концертах или съемке у костра, благодаря чему цвета пламени будут переданы с максимальной точностью, а другие объекты не будут затемняться.

Не стоит забывать и про особенности складного формата, ведь такой смартфон позволяет делать селфи на основную камеру, включить одновременное отображение на двух экранах, например, для демонстрации кадра позирующему человеку в реальном времени.

ПО

Современный смартфон — это не только про железо, но и про качественное программное обеспечение, оптимизацию и интеграцию полезного искусственного интеллекта. HUAWEI Mate X7 в этом преуспел, ведь тут целый пакет ИИ-функций, в том числе с российскими сервисами, встроенными в пользовательские сценарии, и интеграция с экосистемными сервисами.

Среди действительно полезных можно выделить:



функцию удаления объектов с ИИ, благодаря которой смартфон убирает лишние элементы на снимке, — например, прохожих или объекты на заднем плане, и заполняет это место, чтобы кадр выглядел цельно;

выбор кадра с наилучшим выражением лица на базе ИИ, что актуально для групповых фото. С этой функцией система анализирует серию снимков, выбирает лучшие кадры для каждого и синтезирует идеальный вариант;

двухстороннее шумоподавление на базе ИИ – это технология с формированием направленного акустического луча несколькими микрофонами выделяет голос говорящего и снижает фоновые шумы, чтобы разговор оставался разборчивым даже в шумных местах вроде ресторана или караоке.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Отдельным блоком можно выделить сервисы «Яндекса» на базе Alice AI:



быстрый поиск «Яндекса» по изображению на экране;

ИИ-редактор для работы с текстом в заметках;

получение ответов от Алисы в live-режиме — достаточно показать объект через камеру смартфона и моментально получить ответ.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Батарея и комплектация

HUAWEI Mate X7 оснащается батареей емкостью 5600 мАч, которой без проблем хватает на целый день работы без подзарядки. На восполнение аккумулятора от 0 до 100% достаточно около 45 минут от фирменной зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью 66 Вт. Также в смартфоне предусмотрена поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Комплектация у Mate X7 богатая. В квадратной коробке пользователь обнаружит смартфон, чехол из эко-кожи с ножкой-подставкой, зарядный блок, кабель USB-C, инструмент для извлечения SIM-лотка и документацию.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Вывод

По итогам тестирования HUAWEI Mate X7 оставил лишь приятные впечатления и заставил по-новому взглянуть на складные смартфоны, доказав, что они могут быть тонкими, удобными и бескомпромиссными по части камеры. В России новинка доступна за 159,9 тыс. руб.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Для скептиков, которые боятся пробовать новый формат из-за предрассудков о и надежности подобных смартфонов, тоже есть веский аргумент: на Mate X7 существует защита экрана на 1 год бесплатно, которая включает 1 ремонт внешнего экрана и 1 ремонт внутреннего экрана в течение года при непреднамеренном повреждении. Да и в целом их ремонт на удивление дешевый: 1999 руб. за внешний экран и 6999 руб. за внутренний или 8998 руб. при замене двух экранов – это даже меньше, чем при ремонте некоторых обычных бюджетных смартфонов.

Так что рекомендация в случае HUAWEI Mate X7 только одна – достойный аппарат, который действительно стоит попробовать всем, кто устал от моноблоков и хочет идеальный складной смартфон.