Школьника из Кемеровской области, над которым издевались мать и отчим, отправили в Москву

Школьника из Кузбасса, пострадавшего от насилия в семье, прооперируют в Москве

Мальчик из Прокопьевска, переживший издевательства родителей, отправился в Москву ради пластической операции. Об этом РИА Новости сообщила министр образования Кемеровской области Софья Балакирева.

По словам министра, это уже не первая попытка исправить следы насилия на его теле, предыдущая операция была сделана ребенку в сентябре 2025 года.

Сейчас пострадавший учится в 5-м классе и вернется за парту после очередного хирургического вмешательства.

В ноябре 2024 года школьник сбежал из дома, а мать заявила о его пропаже в полицию. Мальчика спустя двое суток нашли в супермаркете — он прятался за коробками. Ребенок не желал возвращаться к отчиму, так как тот зверски над ним издевался.

Мужчина полгода избивал пасынка, выгонял его ночевать на неотапливаемую веранду, а также якобы разрезал ребенку губу и пытался сшить ее сам. В отношении отчима было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенку, а в отношени матери мальчика возбудили два уголовных дела по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее в Новокузнецке мать получила условный срок за воспитание сына подзатыльниками.