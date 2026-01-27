Учительница родила от 12-летнего ученика, которого изнасиловала

В Австралии учительницу будут судить за изнасилование 12-летнего ученика

33-летнюю учительницу из Австралии будут судить за изнасилование школьника. Об этом сообщает 1news.

Женщина работала в одной из школ округа и неоднократно вступала в сексуальную связь со своим учеником. На момент первого акта мальчику было 12 лет, он подвергался насилию в период с 2024 по 2025 год.

Учительницу обвинили не только в сексуальных действиях в отношении ребенка младше 16 лет, но и в изнасиловании, а также хранении материалов, содержащих непристойные кадры с несовершеннолетними. Всего ей предъявили более восьми обвинений.

После связи с учеником у женщины родился ребенок. Суд запретил учительнице приближаться к пострадавшему и другим несовершеннолетним, кроме ее младенца.

Суд решил рассмотреть дело женщины в ускоренном порядке. На заседании она не появилась, но предстала перед судом по аудиосвязи из-за состояния здоровья. Приговор ей вынесут в конце марта.

Ранее учительница изнасиловала ученика и вела с ним непристойную переписку.