Экс-президент США раскритиковал администрацию Трампа за действия в Миннесоте

Экс-президент США Джо Байден выступил с резкой критикой руководства страны, заявив, что администрация президента Дональда Трампа целенаправленно действует против собственных граждан. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По словам Байдена, жители штата Миннесота достаточно натерпелись от рук действующей администрации.

Он добавил, что насилию и террору нет места в США, особенно когда правительство страны выбирает своей целью американских граждан.

До этого сообщалось, что администрация США организовала проверку исполнения обязанностей министром внутренней безопасности Кристи Ноэм из-за роста напряженности в штате Миннесота.

24 января сотрудник иммиграционной службы США выстрелил в мужчину во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегалов. По данным СМИ, пострадавший был медиком и пытался помочь протестующей, которую силовики толкнули на землю. При этом федеральные власти утверждают, что он был вооружен и планировал напасть на агентов. Это не первый подобный инцидент: несколькими неделями ранее сотрудники службы также выстрелили в 37-летнюю женщину. Теперь протестные акции в городе вспыхнули с новой силой, а правительству США грозит шатдаун. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп призвал положить конец «городам-убежищам» для нелегалов.