Двухлетний ребенок попал в калининградсккую больницу с менингитом и не выжил

В Калининграде двухлетний ребенок заразился менингококковой инфекцией и не выжил. Об этом стало известно «Клопс».

По данным источника, на прошлой неделе у мальчика появились симптомы простуды, а 21 января подскочила температура, и родители дали ребенку жаропонижающее. Однако к вечеру его состояние лишь ухудшилось — малыш стал вялым, а на теле у него возникли пятна и сыпь.

Уже ночью скорая помощь доставила мальчика в детское инфекционное отделение Центральной городской больницы с подозрением на менингит. Он находился в критическом состоянии, и врачам не удалось спасти ребенка, у которого в итоге выявили «острую менингококцемию».

После этого родственники мальчика, с которыми он недавно контактировал, были обследованы.

«Противоэпидемические мероприятия на месте работы родителей и учебы сестры мальчика не требуются. Согласно санитарному законодательству, ограничений на посещение мест работы и учебы для контактных не устанавливается. За их состоянием наблюдают в течение 10 дней, организуется вакцинация против менингококковой инфекции по эпидпоказаниям», — заключили в Роспотребнадзоре.

