«Готовы на размен». Уйдут ли ВСУ из Донбасса ради гарантий от США?

На переговорах в ОАЭ делегация США дала понять, что Киев получит гарантии безопасности, если согласится вывести военных со всей территории Донбасса, пишет Financial Times. Украинский президент неоднократно отвергал возможность территориальных уступок, а российская сторона подчеркивала, что территории остаются главным нерешенным вопросом. Будет ли Украина готова вывести войска с территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности — в материале «Газеты.Ru».

Администрация президента США Дональда Трампа дала понять, что желаемые Киевом гарантии безопасности зависят от того, согласится ли Украина подписать мирное соглашение, которое предусматривает вывод ВСУ с территории Донбасса. Такой информацией поделилась газета Financial Times (FT), ссылаясь на восьмерых неназванных чиновников, которые знакомы с ходом переговоров.

«Вашингтон дает понять, что обязательства в сфере безопасности зависят от достижения соглашения с Россией. По словам двух источников, Вашингтон также предложил Украине предоставить больше оружия для укрепления армии в мирное время, если в качестве цены за мир с Россией Киев выведет свои войска со всей территории Донбасса», — говорится в материале FT.

Киев хочет получить гарантии безопасности от США, прежде чем будут подписаны какие-либо мирные соглашения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что все необходимые документы о гарантиях безопасности могут быть подписаны в самом ближайшем будущем.

«Что касается гарантий безопасности, конкретных, они дают возможность определить конкретные даты окончания этой войны. <...> Для нас гарантии безопасности с США, документ готов на 100%», — сказал украинский лидер на пресс-конференции 25 января.

Однако далеко не все украинские политики верят в надежность обещаний США. Высокопоставленный украинский чиновник в беседе с FT заявил, что «Штаты каждый раз тормозят, когда можно подписать гарантии безопасности», а потому все еще не ясно, готовы ли они что-то предоставить Киеву на самом деле.

В Белом доме опровергли информацию FT о возможной сделке Вашингтона с Киевом по схеме «гарантии безопасности в обмен на территории».

«Это абсолютная ложь. Единственная роль США в миротворческом процессе заключается в том, чтобы объединить обе стороны для заключения сделки», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Днем ранее, комментируя итоги трехсторонних переговоров в Абу-Даби, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что территориальный вопрос для России принципиален:

«Это наша последовательная позиция, позиция нашего президента, что территориальный вопрос, который является частью «формулы Анкориджа», он, конечно, имеет для российской стороны принципиальное значение».

Готова ли Украина отказаться от Донбасса?

В украинских СМИ появилась информация о том, что некоторые депутаты Верховной Рады неформально обсуждают возможности вывода войск ВСУ из Донбасса для заключения мира и завершения военных действий. Издание «Страна.ua» сообщает, что политики боятся говорить на эту тему публично, опасаясь обвинений в госизмене.

«Вопрос, когда и как закончится война, звучит, чаще всего, первым, когда я приезжаю на округ. Люди устали, видя, что этому нет конца и края. Говорят всякое. Есть и такие, кто уже рукой махнул на Донбасс», — рассказал один из нардепов на условиях анонимности.

По его словам, изменение настроений в парламенте произошло на фоне ухудшающейся ситуации в сфере энергетики и наметившегося раскола в позициях Европы и Соединенных Штатов.

По данным Киевского международного институт социологии (КМИС), 54% украинцев категорически исключают возможность передачи Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. Об этом сообщают результаты опроса, который был проведен с 9 по 14 января 2026 года.

«Большинство украинцев — 54% — считают категорически неприемлемым передать под контроль России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности. В то же время готовы на такую уступку — 39%, хотя из них большинство признают, что это сложное условие», — сообщили в КМИС.

Украинское общество очень неоднородно в вопросе территориальных уступок, отметил в беседе с «Газетой.Ru» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Среди украинцев много радикалов, которые категорически против каких-либо уступок в отношении территориального вопроса, но также растет число и тех, кто согласен пойти на подобные условия. Многие украинцы сейчас просто выживают, для них военный конфликт превратился в личную трагедию, а потому они готовы согласиться на такого рода размен», — заявил политолог.

Другое дело, что любая политическая сила на Украине будет обвинять Зеленского в предательстве национальных интересов страны, если он пойдет на компромисс по территориям, а потому он на этот шаг не пойдет до самого конца, считает Безпалько.

«Я полагаю, что именно из-за твердого нежелания Зеленского идти на уступки Белый дом был вынужден опровергнуть сообщения о том, что американцы якобы предлагали гарантии безопасности в обмен на выход ВСУ с территорий Донбасса. Это абсолютно нормальная и честная сделка в условиях военного времени, но для Украины, Зеленского и его западных партнеров подобное решение будет означать, что им пришлось выполнить условия России, а этого допустить уже никак нельзя», — пояснил политолог.

Он отметил, что пока никаких предпосылок для смены власти и подготовки к выборам на Украине не наблюдается, так что решения о территориальных уступках будет принимать Зеленский и его администрация.

«Есть еще один нюанс, который заключается в формулировках. Формально идет разговор только о выводе войск ВСУ с территории Донбасса, но никто не говорит о том, чтобы Киев официально признал Донбасс российской территорией . Это открывает большой простор для разночтений, а должно быть очевидное ощущение готовности всех сторон к компромиссу. Сейчас этого нет», — заключил Безпалько.

Военный путь неизбежен

В России отмечают, что разговоры о мирном разрешении конфликта и вывода ВСУ с территорий Донбасса ведутся уже давно, но пока остаются только разговорами. Противоречие можно решить только военным путем, считают российские эксперты.

«Дипломатия в таких ситуация всегда растягивается надолго, потому что простых путей просто нет. Единственный возможный путь решения, как мне кажется, — военный. Только когда противник поймет, что сопротивление бесполезно, могут быть выведены войска с оставшихся еще территорий», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, обстановка на фронте не из простых, так как ВСУ продолжают оказывать сопротивление.

«Буквально вчера разговаривал с нашими военными, которые вернулись с фронта в отпуска. Обстановка достаточно серьезная, но российские военные все равно рано или поздно вышибут ВСУ с Донбасса», — рассказал Колесник.

Он добавил, что военные действия выгодны политической верхушке Украины, поэтому переговорный процесс не будет идти быстро.

С подобной точкой зрения согласился и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что Зеленский вместе со всей своей администрацией будет намеренно затягивать переговоры и не согласится на территориальные уступки, чтобы сохранить власть.

«Как только Зеленский примет решение о выводе подразделений ВСУ с территории Донбасса, ему лучше будет сразу же покинуть Украину навсегда. Народ и политические силы ему не простят этого решения. Поэтому он будет максимально изворачиваться, тянуть резину на переговорах, чтобы не подписывать данное решение», — пояснил экс-нардеп.

По его мнению, американцы действительно могли предложить Киеву сделку по схеме гарантии безопасности в обмен на территории.

«Мне кажется, что Трамп вызвал Зеленского в Давос как раз для того, чтобы заставить его пойти на переговоры. Но Зеленский же мастер лжи и уверток, а потому на переговоры Украина пошла, но вот подписывать соглашения никто не обещал», — заключил Олейник.

Политические силы на Украине еще не готовы на компромисс еще и потому, что «они все еще чувствуют мощную поддержку со стороны европейских стран и НАТО». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

Он напомнил, что не так давно были опубликованы данные о доходах военно-промышленного комплекса Великобритании за 2025 год, которые составили £20 млрд. Это крупнейшие доходы за последние 40 лет, а потому европейцам выгодно продолжать военные действия, уверен эксперт.

«Единственный выход — это военное решение вопроса. Сейчас первостепенная задача российских военных — это освобождение славянско-краматорской агломерации, и мы на этом сосредоточены. Подобная операция займет не менее полугода. О дальнейшем говорить пока рано», — заключил Кнутов.