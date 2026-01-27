Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Армия

США объявили о начале учений на Ближнем Востоке

ВВС США объявили о начале учений Agile Spartan на Ближнем Востоке
Sra Erin Trower/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская армия начинает многодневные военно-воздушные учения Agile Spartan на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Центральное командование военно-воздушных сил США (AFCENT).

Цель учений — демонстрация способности развертывания и ведения боевых действий в зоне ответственности Центрального командования Вооруженных сил (CENTCOM).

«Наши летчики доказывают, что они могут рассредоточиваться, действовать и совершать боевые вылеты в сложных условиях», — сказал командующий AFCENT генерал-лейтенант Дерек Франс.

Он отметил, что начавшиеся маневры позволят поддержать боеготовность летчиков, а также обеспечит доступность авиации там, где она необходима.

До этого США после длительного перерыва пригласили Грузию на учения военно-морских сил Phoenix Express 2026 в Тунис. Помимо США, Грузии и Туниса, в маневрах были задействованы Алжир, Бельгия, Египет, Италия и Марокко. Цель учений — «повышение координации во время морских операций и при совместном патрулировании».

Несколько дней назад силы самообороны Японии провели совместные авиационные учения с ВВС США, в ходе которых были задействованы два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.

Ранее Белоусов заявил о регулярных учениях стратегических ядерных сил США.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!