«Все в крови, лежал нож»: соседи — о нападении мужчины на семью в Подмосковье

Жительница Сергиева Посада заявила об отсутствии конфликтов в семье, где муж убил супругу
После нападения жителя Сергиева Посада на свою сожительницу на лестничной клетке дома было много крови, а рядом с телом жертвы лежал нож. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица ЧП Ангелина.

«Криков не было, шума не было. В этой квартире, как соседи по площадке говорят, всегда были тишина и покой. Я поднялась наверх, когда написали в чате: «Помогите, убивают соседку». Когда поднялась, там уже лежал труп женщины в крови, рядом нож. Получается, он убил сожительницу свою, ранил соседку по площадке — она, видать, на помощь выскочила, ее увезли на скорой, — а сам выпрыгнул. Все было тихо и спокойно. Видимо, конфликт начался на лестничной площадке, потому что, соседи говорят, там все в крови. Это было жутко, я сразу стала звонить в 112, потом спустилась в свою квартиру и больше туда не поднималась», — сказала она.

27 января Telegram-канал Shot сообщил, что в подмосковном Сергиевом Посаде в ЖК «Виктория Парк» мужчина напал на свою жену. Отмечается, что между парой произошел конфликт, во время которого мужчина взял нож и несколько раз ударил супругу, а затем — соседку, которая выбежала на крики.

По данным канала, жена предполагаемого убийцы скончалась на месте до приезда скорой, соседку госпитализировали в тяжелом состоянии. После нападения тело мужчины было найдено под окнами дома. Известно, что у семейной пары есть ребенок, он не пострадал.

Ранее мужчина изрезал ножом свою жену и сына-школьника в Москве.
 
